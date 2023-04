“Telecomando io!” Cosa vale davvero la pena vedere stasera in Tv (Di domenica 16 aprile 2023) News tv. . La nuova rubrica di TvZap si mette a vostra disposizione per offrirvi alcuni consigli utili per scegliere quale programma seguire in famiglia ogni sera. Giorno dopo giorno vi proporremo almeno tre opzioni – tra programmi di intrattenimento, serie Tv, talk show, film e documentari – per non ritrovarsi demoralizzati con il Telecomando in mano passando da un canale all’altro senza trovare pace. Ecco i consigli su Cosa vedere in Tv stasera, domenica 16 Aprile 2023.



Leggi anche: “La Sposa 2”, ci sarà un secondo capitolo della fortuna serie Rai? L’indiscrezione Leggi anche: “La sposa” con Serena Rossi e Giorgio Marchesi: trama, cast, episodi e anticipazioni puntata del 23 gennaio 2022 Leggi anche: “Lo show dei record”, Gerry Scotti svela retroscena: “Tanta sofferenza” Leggi anche: “Le Iene Inside”, ... Leggi su tvzap (Di domenica 16 aprile 2023) News tv. . La nuova rubrica di TvZap si mette a vostra disposizione per offrirvi alcuni consigli utili per scegliere quale programma seguire in famiglia ogni sera. Giorno dopo giorno vi proporremo almeno tre opzioni – tra programmi di intrattenimento, serie Tv, talk show, film e documentari – per non ritrovarsi demoralizzati con ilin mano passando da un canale all’altro senza trovare pace. Ecco i consigli suin Tv, domenica 16 Aprile 2023.Leggi anche: “La Sposa 2”, ci sarà un secondo capitolo della fortuna serie Rai? L’indiscrezione Leggi anche: “La sposa” con Serena Rossi e Giorgio Marchesi: trama, cast, episodi e anticipazioni puntata del 23 gennaio 2022 Leggi anche: “Lo show dei record”, Gerry Scotti svela retroscena: “Tanta sofferenza” Leggi anche: “Le Iene Inside”, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 24diego12 : @FilippoLicari4 Non hanno messo la pistola alla testa a nessuno, basta usare il telecomando e cambiare canale , come faccio io . - cia751 : @matteodiamante @ruffi4no Mi stai dicendo che Alexa è mia parente? Non si dicono così le cose Mattia, mi aspetto un… - swiftlylouist : io a caso durante la serata gli chiedo cose tipo di passarmi l’acqua o il telecomando solo x vederlo implodere - SaCe86 : Quando mi chiedono dove sta il telecomando del cancello? Io ci penso e ricordo di aver tirato il giacchetto in lava… - ValleDellavalle : Io ho tolto il n. 7 dal telecomando col cacciavite, così neanche per sbaglio… -