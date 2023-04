Tecnologie 4 0 | Media Engineering | ecco l’azienda che sviluppa AI | ologrammi e realtà virtuale

Leggi su ildenaro

(Di domenica 16 aprile 2023) Intelligenza artificiale, olografia,aumentata e, simulazioni e, in generale, un’integrazione sempre più netta tra processi aziendali e applicazioni digital avanzate. Sono queste le4.0 in cui è specializzata, impresa nata per iniziativa degli Ing. Antonio e Gianluca Franzese e che ha da poco festeggiato i 20 anni di attività. Fondata a Roma nel 2002, affianca al proprio know-how ingegneristico, creatività e multilità per rispondere alle nuove esigenze delle imprese. Attraverso la realizzazione di software e applicazioni all’avanguardia, progettazione di e-Learning Management System 3D eGamification, l’impresa italiana ha un obiettivo ben preciso: innovare, immaginare una nuova visione del futuro e creare soluzioni tecnologiche per le ...