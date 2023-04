Tardelli: «Inter un po’ sfortunata. Non è solo colpa di Inzaghi» (Di domenica 16 aprile 2023) Marco Tardelli associa all’Inter di Simone Inzaghi un po’ di sfortuna, ma non c’è solo quella per l’ex calciatore che si esprime così a 90° minuto su Rai 2. SFORTUNA – L’Inter ha perso ancora in campionato, l’undicesima volta in questa stagione. Marco Tardelli ne ha parlato in questo modo a 90° minuto su Rai 2: «In casa ha un po’ di sfortuna l’Inter, ma non è solo questa. Attenzione, nelle occasioni avute da Lukaku solitamente era più forte fisicamente e determinante, lo stesso Lautaro è in grande difficoltà ed era partito bene. Mi sembra chiaro che non sia colpa solo di Inzaghi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ... Leggi su inter-news (Di domenica 16 aprile 2023) Marcoassocia all’di Simoneun po’ di sfortuna, ma non c’èquella per l’ex calciatore che si esprime così a 90° minuto su Rai 2. SFORTUNA – L’ha perso ancora in campionato, l’undicesima volta in questa stagione. Marcone ha parlato in questo modo a 90° minuto su Rai 2: «In casa ha un po’ di sfortuna l’, ma non èquesta. Attenzione, nelle occasioni avute da Lukaku solitamente era più forte fisicamente e determinante, lo stesso Lautaro è in grande difficoltà ed era partito bene. Mi sembra chiaro che non siadi».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Tardelli: «Inter un po' sfortunata. Non è solo colpa di Inzaghi» - - Marko22402520 : @PaliilaP @marifcinter ...ma tu l'hai visto #tardelli sulla panchina dell'Inter o sei nato dopo? - FI69interista : @Inter Mister, io sono con te come lo ero con i tuoi predecessori tranne Lippi ,Tardelli e Gasperini !!! Il problem… - nanni_dinoia : @Gionni_Inglisc Non può dirlo comunque, è inadeguato tecnicamente e imbarazzante nelle dichiarazioni, con Tardelli… - gabrielema492 : RT @IlProfDaLecce: Shhhh non c'entra niente Inzaghi. Adesso con l'Empoli ci riprendiamo. Il peggior allenatore della storia dell'Inter i… -