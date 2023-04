Tank in stazione a Udine | si scatena il panico | cosa state vedendo | Video

(Di domenica 16 aprile 2023) Attimi di stupore, paura e spiazzamento a. Già, perché nellaferroviaria della città in Friuli Venezia Giulia ecco che i passeggeri si sono imbattuti in quello che potete vedere: un lungo convoglio che trasportava decine di carri armati. Il treno è stato filmato dai presenti con i loro smartphone mentre transitava lungo lo scalo a velocità molto ridotta. Ovviamente le immagini hanno preso a rimbalzare sui social alla velocità della luce. Secondo quanto si è appreso, ifanno parte di uno dei pacchetti di aiuti forniti dall'Italia all'Ucraina invasa dalla Russia di Vladimir Putin. Nel dettaglio, secondo le valutazione delfornite dagli esperti, sul treno ci sarebbero stati i carri semoventi M109 da 105 mm, i quali però sembravano essere stati spogliati delle insegne identificative. ...

... confermando la valutazione del think -secondo cui nel complesso l'offensiva russa si sta ... con laferroviaria come potenziale prossimo obiettivo chiave da conquistare. Per Mosca ...... con laferroviaria nel mirino. "E' durissima", dice Yuriy Syrotyuk, granatiere dell'... Isi sono avvicinati molto, sparano a qualsiasi cosa. Purtroppo, i nemici non hanno problemi con le ...... con laferroviaria nel mirino. 'E' durissima', dice Yuriy Syrotyuk, granatiere dell'... Isi sono avvicinati molto, sparano a qualsiasi cosa. Purtroppo, i nemici non hanno problemi con le ...