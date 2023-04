Tancredi Palmeri provoca i tifosi del Napoli ” De Laurentiis prepara il regalo al Milan, occhio alla Juve domenica potrebbe…” (Di domenica 16 aprile 2023) Il giornalista Tancredi Palmeri lancia una frecciatina velenosa ai tifosi del Napoli, in vista delle sfide con Milan e Juventus. Tancredi Palmeri, giornalista di SportItalia, ha suscitato polemiche tra i tifosi del Napoli con un post su Twitter che esaltava le 10 sostituzioni effettuate da Pioli al Milan, bollandole come migliori di quelle fatte dalla squadra partenopea. “Il Milan non ci pensa su due volte: Pioli cambia tutti e 10 i giocatori di movimento, al massimo fa recuperare un po’ di gamba a Kalulu che potrebbe sostituire Kjaer in coppa (condizionale d’obbligo), ma se ne impipa altamente di correre rischi inutili. E sì che la giornata per il ... Leggi su napolipiu (Di domenica 16 aprile 2023) Il giornalistalancia una frecciatina velenosa aidel, in vista delle sfide conntus., giornalista di SportItalia, ha suscitato polemiche tra idelcon un post su Twitter che esaltava le 10 sostituzioni effettuate da Pioli al, bollandole come migliori di quelle fatte dsquadra partenopea. “Ilnon ci pensa su due volte: Pioli cambia tutti e 10 i giocatori di movimento, al massimo fa recuperare un po’ di gamba a Kalulu che potrebbe sostituire Kjaer in coppa (condizionale d’obbligo), ma se ne impipa altamente di correre rischi inutili. E sì che la giornata per il ...

