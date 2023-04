Taekwondo, Spanish Open: sette medaglie per l’Italia (Di domenica 16 aprile 2023) l’Italia torna con tre ori, tre argenti e un bronzo dallo Spanish Open di Taekwondo che si è svolto a La Nucia, nella provincia di Alicante. Grande attesa c’era per Simone Alessio, primo del ranking nella categoria -80 kg, e l’azzurro non ha deluso: medaglia d’oro sconfiggendo con un secco 2-0 (R1 8-0 / R2 4-2) il brasiliano Henrique Rodrigues in finale. Anche Natalia D’Angelo e Sofia Zampetti hanno regalato una grande soddisfazione alla nazionale italiana conquistando l’oro rispettivamente nella categoria -73 e -46 kg. Vito Dell’Aquila, campione olimpico nella categoria -58 kg, si è aggiudicato la medaglia d’argento. Una prestazione di tutto rispetto che conferma il suo talento in una finale combattuta sul filo del rasoio contro un altro atleta ai vertici del ranking olimpico, l’Irlandese Jack Wolley. Le altre ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023)torna con tre ori, tre argenti e un bronzo dallodiche si è svolto a La Nucia, nella provincia di Alicante. Grande attesa c’era per Simone Alessio, primo del ranking nella categoria -80 kg, e l’azzurro non ha deluso: medaglia d’oro sconfiggendo con un secco 2-0 (R1 8-0 / R2 4-2) il brasiliano Henrique Rodrigues in finale. Anche Natalia D’Angelo e Sofia Zampetti hanno regalato una grande soddisfazione alla nazionale italiana conquistando l’oro rispettivamente nella categoria -73 e -46 kg. Vito Dell’Aquila, campione olimpico nella categoria -58 kg, si è aggiudicato la medaglia d’argento. Una prestazione di tutto rispetto che conferma il suo talento in una finale combattuta sul filo del rasoio contro un altro atleta ai vertici del ranking olimpico, l’Irlandese Jack Wolley. Le altre ...

