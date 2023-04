Taekwondo, Spanish Open: Italia, forza 7! Vittorie per Simone Alessio, Natalia D’Angelo e Sofia Zampetti (Di domenica 16 aprile 2023) Allo Spanish Open di La Nucia (Alicante), torneo di classificazione G1, l’Italia del Taekwondo dà spettacolo. Gli azzurri impegnati sui tatami iberici hanno infatti conquistato ben 7 podi, frutto di 3 Vittorie e 3 secondi posti e 1 terzo posto. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. A imporsi sono stati Simone Alessio nei -80 kg, con un percorso straordinario culminato nella finale dominata contro il brasiliano Henrique Rodrigues (2-0: R1 8-0 / R2 4-2), Natalia D’Angelo nei -73 kg e Sofia Zampetti nei -46 kg, con entrambe le ragazze capaci di galvanizzarsi un incontro dopo l’altro sino a prendersi le rispettive affermazioni rispettivamente contro la coriacea statunitense Kristina Teachout (2-1: ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Allodi La Nucia (Alicante), torneo di classificazione G1, l’deldà spettacolo. Gli azzurri impegnati sui tatami iberici hanno infatti conquistato ben 7 podi, frutto di 3e 3 secondi posti e 1 terzo posto. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. A imporsi sono statinei -80 kg, con un percorso straordinario culminato nella finale dominata contro il brasiliano Henrique Rodrigues (2-0: R1 8-0 / R2 4-2),nei -73 kg enei -46 kg, con entrambe le ragazze capaci di galvanizzarsi un incontro dopo l’altro sino a prendersi le rispettive affermazioni rispettivamente contro la coriacea statunitense Kristina Teachout (2-1: ...

ROMA – Sette podi con tre ori, tre argenti e un bronzo e il secondo posto nella classifica per nazioni rappresentano il bottino per l'Italia allo Spanish Open di Taekwondo che si è svolto a La Nucia, nella provincia di Alicante. Tra i grandi protagonisti della manifestazione Simone Alessio, che ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria -80 kg. Grande attesa c'era per Simone Alessio, primo del ranking nella categoria -80 kg, e l'azzurro non ha deluso.