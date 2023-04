Tablet UX10 e notebook V110 di nuova generazione da Getac

(Di domenica 16 aprile 2023) Entrambi i dispositivi sono stati progettati per operare in ambienti sfidanti, come quelli dei settori manifatturiero, pubblica sicurezza, difesa, utility AGRATE BRIANZA –ha annunciato il lancio delladele del, due dispositivi fully rugged molto potenti ma portatili, progettati per operare in ambienti di lavoro sfidanti come quelli che si trovano nei settori manifatturiero, pubblica sicurezza, utility, difesa. Siachemontano processori Intel® CoreTM di 12°, maggiore capacità di memoria, ulteriori opzioni di storage, così come diverse opzioni di I/O e di connettività (incluso il 5G), caratteristiche che rendono i due dispositivi rugged tra i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bitcityit : Getac ridefinisce la tecnologia rugged: ecco il tablet UX10 e il notebook V110: UX10 e V110 di nuova generazione fa… - VillaggioTecno : Getac lancia il tablet UX10 e il notebook V110 di nuova generazione - Luc1396 : RT @reportdifesa: AGRATE BRIANZA (MONZA). Getac ha annunciato che Leica Geosystems ha selezionato il tablet Android fully rugged ZX70 come… - reportdifesa : AGRATE BRIANZA (MONZA). Getac ha annunciato che Leica Geosystems ha selezionato il tablet Android fully rugged ZX70… -

Getac ha annunciato il lancio della nuova generazione dele del notebook V110 , due dispositivi fully rugged molto potenti ma portatili, progettati per operare in ambienti di lavoro sfidanti come quelli che si trovano nei settori manifatturiero, ...Getac ha annunciato il lancio della nuova generazione dele del notebook V110 , due dispositivi fully rugged molto potenti ma portatili, progettati per operare in ambienti di lavoro sfidanti come quelli che si trovano nei settori manifatturiero, ...

Getac UX10 e V110: tablet e notebook “fully rugged” di nuova generazione iGizmo.it

UX10 e V110 di nuova generazione fanno parte della nuova serie G-RuggedPro, che definisce elevati standard nella tecnologia informatica rugged. Entrambi i ...Getac has launched its next generation UX10 tablet and V110 laptop, two fully rugged devices designed to meet the specific needs of emergency healthcare professionals.