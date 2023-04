Super Mario Bros è un successo da record al box-office!

(Di domenica 16 aprile 2023) Il connubio videogiochi-cinema è nuovamente vincente:è unal box-office, talmente tanto da averato i 500 milioni di incassi a livello globale Che Nintendo abbia sempre avuto un fascino e un potere incalcolabile nel mondo del videogioco è assodato oltre ogni ragionevole dubbio. Un fascino che è stato ampiamente infuso anche in. The Movie, la pellicola attualmente nelle sale arrivata lo scorso 5 aprile a conquistare il cuore degli appassionati, grandi e piccini. Ve ne abbiamo parlato molto, nella nostra recensione redazionale, e a distanza di una decina di giorni quella sensazione di gioia, di nostalgia e forte attaccamento al brand è ancora vivo nei nostri piccoli e anziani cuori. E dopo un ottimo ...

Manca ormai pochissimo per il superamento della soglia dei 12 milioni da parte di Super Mario Bros al box office italiano, meno di 200 mila euro. Weekend senza sobbalzi: Super Mario Bros ancora primo seguito da L'esorcista del Papa. A livello mondiale, l'incasso di stasera del film sul simpatico idraulico dovrebbe superare nettamente i 650 milioni. Il film con effetti speciali e avventure, diretto dal regista australiano Julius Avery (Samaritan) è appena uscito in sala e già al secondo posto nella top ten degli incassi dietro il campione Super Mario Bros.

Molti concordano sul fatto che mentre The Super Mario Bros. Movie non è un film perfetto e ha i suoi difetti, il film ha alcune performance e momenti davvero eccellenti, molti dei quali ruotano attorn ...In un nuovo sketch per Saturday Night Live, Funky Gong lamenta la sua assenza dal film di Super Mario Bros della Universal Pictures.