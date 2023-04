(Di domenica 16 aprile 2023) New York vince con la difesa,con l'attacco. Nella notte italiana due serie di primo turno playoff si aprono con partite decise in volata e vinte dae Kings, su Cavaliers e, ...

New York vince con la difesa, Sacramento con l'attacco. Nella notte italiana due serie di primo turno playoff si aprono con partite decise in volata e vinte da Knicks e Kings, su Cavaliers e Warriors, ...Affronta, tra le mura amiche, Golden State e, grazie ad unaprestazione di(38 punti), porta a casa il successo per 126 - 123. Non basta, in maglia Warriors, un Curry da 30 punti finali (...Oroscopo PaoloLeone In amore ci sono un po' di cose da chiarire quindi attenzione. Sul lavoro arrivano novità che potrebbero cambiare i vostri piani. Oroscopo PaoloVergine Inizia un periodo ...

Super Fox, Sacramento supera i Warriors. Knicks, che difesa! Cleveland soffocata La Gazzetta dello Sport

