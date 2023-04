Sunday Times: Carlo III più ricco della madre regina (Di domenica 16 aprile 2023) La fortuna personale del re britannico Carlo III ammonta a 600 milioni di sterline (677 milioni di euro) e supera il massimo raggiunto dalla sua defunta madre Elisabetta II. A fargli i conti in tasca è stato il Sunday Times. Nel 2022, la fortuna della regina era stimata in 370 milioni di sterline, ha detto il giornale. Il re Carlo III accumulato profitti ricevuti dal Ducato di Cornovaglia, che possedeva nella sua precedente veste di Principe di Galles.Secondo i calcoli del giornale, tra il 2011 e il 2022, Carlo III, allora Principe di Galles, ha aumentato i profitti annuali del Ducato di Cornovaglia del 42,6% a 25,4 milioni di sterline. Nello stesso periodo, la ricchezza del ducato è aumentata di quasi il 50% a 1,04 miliardi di sterline. Dal 2012 al ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 16 aprile 2023) La fortuna personale del re britannicoIII ammonta a 600 milioni di sterline (677 milioni di euro) e supera il massimo raggiunto dalla sua defuntaElisabetta II. A fargli i conti in tasca è stato il. Nel 2022, la fortunaera stimata in 370 milioni di sterline, ha detto il giornale. Il reIII accumulato profitti ricevuti dal Ducato di Cornovaglia, che possedeva nella sua precedente veste di Principe di Galles.Secondo i calcoli del giornale, tra il 2011 e il 2022,III, allora Principe di Galles, ha aumentato i profitti annuali del Ducato di Cornovaglia del 42,6% a 25,4 milioni di sterline. Nello stesso periodo, la ricchezza del ducato è aumentata di quasi il 50% a 1,04 miliardi di sterline. Dal 2012 al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ai_news_italia : Carlo III supera Elisabetta per ricchezza con oltre 600 milioni di sterline. Re del Regno Unito registra un notevo… - sunday_ky : RT @riannuzziGPC: Sembra che membri di Bellingcat, ed ex membri che ora lavorano per il New York Times (!!!), si siano molto impegnati a st… - SparmyItalia : RM è apparso sul Sunday Times sulla letteratura coreana. 'Se il K-pop ha avuto un impatto sulle vendite e sui lett… -