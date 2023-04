Sudan, Tajani “Interrompere ostilità per riprendere il dialogo politico” (Di domenica 16 aprile 2023) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Alla vigilia della riunione G7 in Giappone in cui ho chiesto di dare priorità all’Africa, gli scontri in Sudan minacciano civili e mettono in discussione la democrazia. Invitiamo i leader militari Sudanesi ad Interrompere le ostilità per riprendere il dialogo politico”. Lo scrive su Twitter il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani.credit photo agenziafotogramma.it(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 16 aprile 2023) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Alla vigilia della riunione G7 in Giappone in cui ho chiesto di dare priorità all’Africa, gli scontri inminacciano civili e mettono in discussione la democrazia. Invitiamo i leader militariesi adleperil”. Lo scrive su Twitter il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio.credit photo agenziafotogramma.it(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

