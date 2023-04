Sudan, secondo giorno di scontri: morti salgono a 78 (Di domenica 16 aprile 2023) Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Nel tutti i dettagli sulla richiesta di revisione sulla strage di Erba scritta dal sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser , iniziando con il bombardamento da parte dei regolari delle posizioni della Forza di supporto rapido, sale a 78 il bilancio delle vittime civili dei combattimenti. Alle 56 confermate dal comitato dei medici Sudanesi di Karthoum si sono aggiunte altre 22 vittime confermata dalla Ong Darfur Monitor. Tra le vittime tre membri del personale locale dell'Onu a El Fasher, nell'est del Darfur, e un cittadino indiano, secondo quanto conferma l'ambasciata indiana. Intanto, i combattimenti si stanno allargando anche fuori Karthoum, nella sua città gemella di Omdurman e anche nelle città di Kassala e Gedaref , sul confine con l'Eritrea, e a Porto Sudan, nel nord est. Si combatte anche nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Nel tutti i dettagli sulla richiesta di revisione sulla strage di Erba scritta dal sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser , iniziando con il bombardamento da parte dei regolari delle posizioni della Forza di supporto rapido, sale a 78 il bilancio delle vittime civili dei combattimenti. Alle 56 confermate dal comitato dei mediciesi di Karthoum si sono aggiunte altre 22 vittime confermata dalla Ong Darfur Monitor. Tra le vittime tre membri del personale locale dell'Onu a El Fasher, nell'est del Darfur, e un cittadino indiano,quanto conferma l'ambasciata indiana. Intanto, i combattimenti si stanno allargando anche fuori Karthoum, nella sua città gemella di Omdurman e anche nelle città di Kassala e Gedaref , sul confine con l'Eritrea, e a Porto, nel nord est. Si combatte anche nel ...

