Sudan, secondo giorno di scontri: esercito annuncia apertura corridoi umanitari (Di domenica 16 aprile 2023) Roma, 16 apr. (Adnkronos) - L'sercito del Sudan ha annunciato l'apertura di diversi corridoi umanitari a partire dalle 16 alle 19 di oggi per permettere la fuga dei civili rimasti bloccati dai combattimenti tra i militari e i paramilitari delle Forze di Supporto rapido. "Ci siamo accordati con le Nazioni Unite per l'apertura quotidiana di corridoi umanitari durante queste tre ore", ha affermato l'esercito in un comunicato diffuso dal canale Al Hadath. Nel comunicato si specifica che i corridoi rimarranno aperti "sempre e quando non impediscano il diritto a rispondere in caso di violazioni da parte della milizia ribelle". Intanto, il comitato dei medici del Sudan ha reso noto che oggi, tutti i dettagli ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Roma, 16 apr. (Adnkronos) - L'sercito delhato l'di diversia partire dalle 16 alle 19 di oggi per permettere la fuga dei civili rimasti bloccati dai combattimenti tra i militari e i paramilitari delle Forze di Supporto rapido. "Ci siamo accordati con le Nazioni Unite per l'quotidiana didurante queste tre ore", ha affermato l'in un comunicato diffuso dal canale Al Hadath. Nel comunicato si specifica che irimarranno aperti "sempre e quando non impediscano il diritto a rispondere in caso di violazioni da parte della milizia ribelle". Intanto, il comitato dei medici delha reso noto che oggi, tutti i dettagli ...

