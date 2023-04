Sudan: scontri intensi a Khartoum, 56 i morti (Di domenica 16 aprile 2023) Si intensificano gli scontri nella capitale del Sudan, Khartoum, tra le forze armate e le forze di supporto rapido (Rsf): per il secondo giorno spari e il rumore dell'artiglieria pesante si sentono ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 aprile 2023) Sificano glinella capitale del, tra le forze armate e le forze di supporto rapido (Rsf): per il secondo giorno spari e il rumore dell'artiglieria pesante si sentono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonellaNapoli : In #Sudan è in atto una sorta di golpe nel golpe, sono in corso scontri tra l’esercito sudanese e le milizie #Rsf.… - emergency_ong : #Sudan, scontri a #Khartoum: la nostra testimonianza. “Attività sanitarie di EMERGENCY a regime ridotto per questio… - Antonio_Tajani : Alla vigilia della riunione #G7 in Giappone in cui ho chiesto di dare priorità all’Africa, gli scontri in #Sudan mi… - PalaMatteo : RT @AntonellaNapoli: A #Khartoum dall’alba si sono intensificati gli scontri tra esercito sudanese e #Forzedisupportorapido. Esplosioni e s… - vluccio : RT @AntonellaNapoli: A #Khartoum dall’alba si sono intensificati gli scontri tra esercito sudanese e #Forzedisupportorapido. Esplosioni e s… -