Sudan nel caos: resa dei conti tra gli ex sodali del dittatore per il controllo di uno dei Paesi più ricchi di risorse d’Africa (Di domenica 16 aprile 2023) Le crescenti tensioni tra i due leader militari rivali dovevano diventare violente, gravavano come le nubi di un temporale nel cielo di Khartoum da settimane. All’alba di sabato è partita la resa dei conti fra il generale Abdel Fattah al Burhan (a destra nella foto), generale e capo della giunta militare, e il suo vice Mohamed Hamdan Dagalo (a sinistra nella foto), l’uomo che tutti in Sudan chiamano Hemeti, che dispone di una milizia armata, la RSF – Forza di Supporto Rapido, discendente diretta dei sanguinari Janjaweed. Centomila uomini, armati come un esercito, compresi i carri armati, che stanno dando filo da torcere all’esercito regolare. Si spara nella capitale ma anche nella strategica città di Meroe, a Nyala, a Kassala, intorno le basi aeree vicine al confine egiziano. Non è una battaglia per la democrazia, è la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Le crescenti tensioni tra i due leader militari rivali dovevano diventare violente, gravavano come le nubi di un temporale nel cielo di Khartoum da settimane. All’alba di sabato è partita ladeifra il generale Abdel Fattah al Burhan (a destra nella foto), generale e capo della giunta militare, e il suo vice Mohamed Hamdan Dagalo (a sinistra nella foto), l’uomo che tutti inchiamano Hemeti, che dispone di una milizia armata, la RSF – Forza di Supporto Rapido, discendente diretta dei sanguinari Janjaweed. Centomila uomini, armati come un esercito, compresi i carri armati, che stanno dando filo da torcere all’esercito regolare. Si spara nella capitale ma anche nella strategica città di Meroe, a Nyala, a Kassala, intorno le basi aeree vicine al confine egiziano. Non è una battaglia per la democrazia, è la ...

