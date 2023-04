Sudan, le immagini terrificanti dal satellite: è esplosa la guerra (Di domenica 16 aprile 2023) È salito a oltre 60 morti il bilancio dei feroci combattimenti in Sudan tra l'esercito regolare di Karthoum e i paramilitari delle Forze di supporto rapido (RSF) dopo mesi di tensioni. I feriti sono quasi 700,. Le immagini dal satellite mostrano fiamme e distruzione nel paese africano. Tra i luoghi fotografati, l'aeroporto internazionale di Karthoum, il quartier generale dell'esercito Sudanese, il palazzo del ministero della Difesa e la stazione ferroviaria di Karthoum. Leggi su iltempo (Di domenica 16 aprile 2023) È salito a oltre 60 morti il bilancio dei feroci combattimenti intra l'esercito regolare di Karthoum e i paramilitari delle Forze di supporto rapido (RSF) dopo mesi di tensioni. I feriti sono quasi 700,. Ledalmostrano fiamme e distruzione nel paese africano. Tra i luoghi fotografati, l'aeroporto internazionale di Karthoum, il quartier generale dell'esercitoese, il palazzo del ministero della Difesa e la stazione ferroviaria di Karthoum.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Carri armati nelle strade, colonne di fumo in pieno centro, aerei passeggeri colpiti. Le immagini in arrivo da… - tempoweb : #Sudan a ferro e fuoco, le immagini terrificanti dal satellite #16aprile - VNosilia : RT @MarcoFattorini: Carri armati nelle strade, colonne di fumo in pieno centro, aerei passeggeri colpiti. Le immagini in arrivo da #Khartou… - lwkax86 : RT @Majakovsk73: #Sudan confermata dall'immagini cattura da parte esercito base di Marawi, precedentemente presa da RSF. - gemin_steven98 : RT @Majakovsk73: #Sudan confermata dall'immagini cattura da parte esercito base di Marawi, precedentemente presa da RSF. -