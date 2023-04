Sudan, guerriglia a Khartoum: nel cuore del golpe (Di domenica 16 aprile 2023) Sudan nel caos dopo che gruppi di paramilitari hanno messo in atto un tentativo di golpe per rovesciare l'esercito al potere nel paese. A Khartoum si sono registrati questa mattina scontri a fuoco prolungati tra le truppe regolari e le Forze di supporto rapido che hanno annunciato di controllare l'aeroporto della capitale, bombardate dall'aviazione. I paramilitari fanno sapere di avere conquistato anche il palazzo presidenziale. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023)nel caos dopo che gruppi di paramilitari hanno messo in atto un tentativo diper rovesciare l'esercito al potere nel paese. Asi sono registrati questa mattina scontri a fuoco prolungati tra le truppe regolari e le Forze di supporto rapido che hanno annunciato di controllare l'aeroporto della capitale, bombardate dall'aviazione. I paramilitari fanno sapere di avere conquistato anche il palazzo presidenziale.

