Sudan | esplosioni e colpi di arma da fuoco risuonano nella capitale Khartoum

Si intensificano gli scontri nella capitale del, Khartoum, tra le forze armate e le forze di supporto rapido (Rsf): per il secondo giorno spari e il rumore dell'artiglieria pesante si sentono nella citta', nonostante gli appelli ...Mentre i residenti si rannicchiavano nelle loro case tra colpi di arma da fuoco ed, gli ... Leggi Anche, ancora scontri tra paramilitari ed esercito: 56 morti. Padre Albanese: 'Effetto ...e spari sono stati uditi in varie zone della capitale anche nella notte. In città e nei ... Abbonati per leggere anche Leggi anche, il golpe del generale sostenuto dalla Wagner: morti e ...

Sudan: combattimenti ed esplosioni a Karthoum Agenzia ANSA

Le crescenti tensioni tra i due leader militari rivali dovevano diventare violente, gravavano come le nubi di un temporale nel cielo di Khartoum da settimane. All’alba di sabato è partita la resa dei ...Seconda giornata di combattimenti tra i militari leali al generale Abdel Fattah al-Burhan e le milizie al comando di Abdel Fattah al-Burhan. L'artiglieria pesante spara su obiettivi civili. La situazi ...