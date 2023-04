Sudan | esplosioni e colpi di arma da fuoco nella capitale Khartoum Si intensificano gli scontri tra esercito regolare e paramilitari | più di 50 vittime

(Di domenica 16 aprile 2023) Siglidel, tra le forzete e le forze di supporto rapido (Rsf): per il secondo giorno spari e il rumore dell’artiglieria pesante si sentonocitta’, nonostante gli appelli internazionali. I combattimenti non si sono mai fermati nemmenonotte. Il Comitato centrale dei mediciesi ha comunicato su Twitter che le, sia civili che militari, sono almeno 56, mentre le persone rimaste ferite sono 595. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Si intensificano gli scontri nella capitale del, Khartoum, tra le forze armate e le forze di supporto rapido (Rsf): per il secondo giorno spari e il rumore dell'artiglieria pesante si sentono nella citta', nonostante gli appelli ...Mentre i residenti si rannicchiavano nelle loro case tra colpi di arma da fuoco ed, gli ... Leggi Anche, ancora scontri tra paramilitari ed esercito: 56 morti. Padre Albanese: 'Effetto ...e spari sono stati uditi in varie zone della capitale anche nella notte. In città e nei ... Abbonati per leggere anche Leggi anche, il golpe del generale sostenuto dalla Wagner: morti e ...

Le crescenti tensioni tra i due leader militari rivali dovevano diventare violente, gravavano come le nubi di un temporale nel cielo di Khartoum da settimane. All’alba di sabato è partita la resa dei ...Seconda giornata di combattimenti tra i militari leali al generale Abdel Fattah al-Burhan e le milizie al comando di Abdel Fattah al-Burhan. L'artiglieria pesante spara su obiettivi civili. La situazi ...