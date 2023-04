Strazio per Mara Venier | si presenta in studio così | com' è costretta a condurre

(Di domenica 16 aprile 2023) La puntata di Domenica In inizia con una grossa sorpresa. Siamo ovviamente su Rai 1, oggi domenica 16 aprile, nel regno di. Ed ecco, proprio Ziasial suo pubblico seduta. Insomma, conduce da seduta. Ma che cosa è successo? A spiegarlo la diretta interessata, che rivela in apertura di Domenica In di essere stata colpita nei giorni scorsi dal "colpo della strega", un male molto invalidante, un problema muscolare che colpisce la schiena. E quando il colpo della strega... colpisce, i tempi di recupero non sono brevissimi. La miticasi sta curando, ha aggiunto, ma ancora fatica a stare in piedi. Dunque, la decisione dil'intera puntata del suo contenitore domenicale da seduta. Una sfida non delle più semplici. Secondo quanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GFRANKBIAGETTI : #fratelliMatteiPrimavalle 50 anni,mi sembra ieri,due nostri giovani coetanei trucidati per ideologie avverse.Faccia… - Annamaria_1961 : RT @laboccadellave4: Muore una ragazza, forse per suicidio. Non riesco neppure ad immaginare la madre in questo momento, lo strazio, il dol… - cantobot : siete a veder lo strazio disonesto c’ha le mie fronde sì da me disgiunte, raccoglietele al piè del tristo cesto. I… - Cris_HUNTER89 : @giuliamngn Con tutto il rispetto per Dzeko, l'ultimissima occasione (al 95') la mettevo in porta anch'io. Per il r… - macheoooh38 : RT @merocosimo24: @GBorzillo Anche io, rivista...uno strazio. Sempre e solo lo stesso tema: giro palla da dx a sx, da sx a dx, apertura in… -

... in quel tempo, sotto lo" lontano " di una guerra vicinissima che diviene,la sua lontananza, ancora più ferocechi non è ancora (adulto, in salvo, libero di determinarsi) e non è ...... 'Maria che supplica Vito: la disperazione, lo, la costernazione, l'avvilimento, l'oscenità,... Farlo passareamore è uno schifo!' Insomma, il lieto fine tra Maria e Vito è stato costellato ...... sempre al suo fianco dal primo giorno, la quale è in partenzaZurigo, alla ricerca di un nuovo ... Ho perso il mio credo , in lingua originale Losing My Religion , segue lodi Izzie ( ...

Domenica In, strazio per Mara Venier: in studio così, com'è costretta a condurre Liberoquotidiano.it

Lo choc e la commozione in Italia - dove per oggi è previsto il rientro della salma - tra le compagne di squadra e gli amici, lo strazio a Istanbul, dove la mamma Elizabeth e la zia ...Si procederà con la cattura dell'orsa Jj4 ma non con l'abbattimento. Il Tar di Trento ha annullato l'ordinanza firmata da Fugatti ...