(Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) –oculare, prova scientifica e, in questo ordine cronologico esatto. Contro Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all’ergastolo per ladi, c’èquello che la pubblica accusa vorrebbe avere tra le mani per vincere un processo. Eppure, a sorpresa, il sostituto procuratorecorte d’appello di Milano, a quasi 17 anni di distanza dai fatti accetta la ‘sfida’ dei difensori e prova a ‘sgretolare’ quanto tutti i giudici – in ciascuno dei tre gradi di giudizio – non hanno mai messo in dubbio. Lo fa attraverso nuove, affidandosi ai progressi scientifici e tecnologici che racchiusi in tre grandi perizie, provano a restituire un’altra verità e a trasformare i colpevoli in possibili vittime di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Strage di Erba, il pg di Milano: 'Olindo e Rosa innocenti, prove scientifiche li scagionano' #strageerba #rosa… - Agenzia_Ansa : Strage di Erba, si valuta se riaprire il caso. Il pg: 'Olindo e Rosa forse vittime di errore' #ANSA - fattoquotidiano : “Rosa e Olindo sono innocenti e vittime di un errore giudiziario”: la procura di Milano valuta di riaprire il caso… - DzheringRuslan : RT @repubblica: Strage di Erba, dopo la richiesta alla procura di riaprire il caso gli avvocati all'attacco sulla revisione del processo: '… - Adnkronos : Strage Erba, tutto sulle tre prove della discordia: confessioni, scienza e testimone . #Adnkronos -

... condannati in via definitiva all'ergastolo per ladi. L'allora comandante della stazione dei carabinieri, oggi in pensione, è tra i primi ad arrivare in via Diaz la sera dell'11 ...... condannati in via definitiva all'ergastolo per ladi. L'allora comandante della stazione dei carabinieri, oggi in pensione, è tra i primi ad arrivare in via Diaz la sera dell'11 ...Testimone oculare, prova scientifica e confessioni, in questo ordine cronologico esatto. Contro Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo per ladi, c'è tutto quello che la pubblica accusa vorrebbe avere tra le mani per vincere un processo. Eppure, a sorpresa, il sostituto procuratore della corte d'appello di Milano, a quasi 17 ...

“Rosa e Olindo sono innocenti e vittime di un errore giudiziario”: la procura di Milano valuta di… Il Fatto Quotidiano

(Adnkronos) – Testimone oculare, prova scientifica e confessioni, in questo ordine cronologico esatto. Contro Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all’ergastolo per la strage di Er ...Uno dei difensori della coppia, Fabio Schembri spiega perché i due sarebbero innocenti: “Ci interessa che la verità venga a galla” ...