Strage Erba | perché la procura vuole un nuovo processo per Rosa e Olindo

(Di domenica 16 aprile 2023) Per il pg di Milano, nuove prove e scienza sgretolano la condanna dei coniugi. Il documento di 58 pagine in possesso dell'Adnkronos UnperBazzi eRomano, condannati in via definitiva per ladiin cui vennero brutalmente assassinati Raffaella Castagna, il figlio di solo 2 anni Youssef Marzouk, la nonna del piccolo Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. A proporre la revisione – contenuta in un atto di 58 pagine in possesso dell’Adnkronos -, il pg di Milano Cuno Tarfusser per il quale nuove prove e scienza sgretolerebbero la condanna dei coniugi “probabilmente vittime di errore giudiziario”, che avrebbero reso “false confessioni”. La richiesta di revisione del pg è legata a due delle quattro ipotesi previste dall’articolo 630 del codice ...

- Il procuratore generale di Milano Tarfusser chiede la revisione del processo per la morte di Raffaella Castagna, del figlio Youssef Marzouk di soli 2 anni, della nonna del piccolo Paola Galli e di ...Richiesta di revisione delladiUna richiesta, si legge nell'atto di 58 pagine in possesso dell'Adnkronos, che viene sollevata dal 'in tutta coscienza, per amore di verità e di giustizia ...commenta Dopo l'ipotesi di riapertura del caso delladi, per la quale secondo il pg di Milano Olindo e Rosa sono innocenti , arriva la reazione dei fratelli Pietro e Beppe Castagna, che nellahanno perso madre, sorella e nipotino. I ...

Il procuratore generale di Milano Tarfusser chiede la revisione del processo per la morte di Raffaella Castagna, del figlio Youssef Marzouk di soli 2 anni, della nonna del piccolo Paola Galli e di una ...Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo per la strage di Erba, sono innocenti. Lo sostiene il pg di Milano Cuno Tarfusser che, su input della difesa, ha ...