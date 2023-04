Strage Erba | Monteleone Le Iene | ' dolore parenti non è tema per fermare verità'

(Di domenica 16 aprile 2023) Milano, 16 apr. (Adnkronos) - "Parlare di questa storia fa ritornare a galla ildi chi l'ha vissuta sulla pelle, ci sono delle vittime che osservano in silenzio quello che succede e altre che si lamentano dicendo che così si getta sale sulle ferite, ma questo non può essere l'unico argomento per tacere sulla". A parlare all'Adnkronos è Antonino, giornalista de 'Le', all'indomani della diffusione di tutti i dettagli sulla richiesta di revisione sulladiscritta dal sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser e che ora dovrà essere valutata dai vertici della procura generale. Il giornalista ha messo in luce, in una controinchiesta televisiva, tutti i dubbi sulla colpevolezza di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Strage Erba, il procuratore: «Olindo e Rosa vittime di errore giudiziario, riaprire il caso» - MediasetTgcom24 : Strage di Erba, il pg di Milano: 'Olindo e Rosa innocenti, prove scientifiche li scagionano' #strageerba #rosa… - a_monteleone : STRAGE ERBA: PG, NUOVE PROVE E SCIENZA SGRETOLANO CONDANNA OLINDO E ROSA 'Moltissimi erano gli elementi che sin da… - vcristina29 : RT @AdriJuve64: Robe di matti ricordo la ferocia con cui vennero giudicati da una nazione intera. Impareremo mai a stare zitti e non arroga… - de_gianni : RT @SabrySocial: Strage di Erba, il pg di Milano: 'Olindo e Rosa innocenti'. E chi restituirà 17 anni di vita a questi due disgraziati? P… -

C'è un nuovo testimone nelladie offre una pista alternativa sui colpevoli. Lo sostiene la difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi condannati all'ergastolo in via definitiva per la morte di Raffaella Castagna, del ...È quanto rivela un ex carabiniere, che dichiara di aver partecipato alle indagini sulladi, a 'Le Iene' in onda questa sera in prima serata su Italia1. 'Anche tra i miei colleghi - ...di, morto l'ergastolano di cui si era innamorata Rosa Bazzi. 'È disperata. Con Olindo è finita...'. Come riporta il sito Il Giornale ...

“Rosa e Olindo sono innocenti e vittime di un errore giudiziario”: la procura di Milano valuta di… Il Fatto Quotidiano

Milano, 16 apr. (Adnkronos) – “Parlare di questa storia fa ritornare a galla il dolore di chi l’ha vissuta sulla pelle, ci sono delle vittime che osservano in silenzio quello che succede e altre che s ...Ex procuratore capo a Bolzano, la sua Procura è stata iper efficiente per riduzione di costi e di arretrati. Sa cosa significa fare marcia indietro: nelle indagini sul serial killer altoatesino ci fu ...