Strage Erba | i fratelli Castagna | “Speravamo fosse finita | Rosa e Olindo colpevoli”

(Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) – “Era l’ottobre del 2018, avevo scritto questo. Speravoma ci risiamo. Noi non diremo nulla. Non parleremo più con giornali o altro. Questo era e rimane il nostro pensiero…”. Lo scrivono sui social iPietro e Giuseppeche nelladihanno perso la madre Paola Galli, la sorella Raffaella e il nipote Youssef Marzouk di 2 anni dopo il clamore che si è riacceso sul caso con il sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser che ha firmato una richiesta di revisione – ora al vaglio dei vertici della procura generale – della condanna all’ergastolo diRomano eBazzi. “Purtroppo la superficialità – si legge su Facebook – è meno faticosa del pensiero consapevole, ed essendo quindi più facile, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Strage Erba, il procuratore: «Olindo e Rosa vittime di errore giudiziario, riaprire il caso» - MediasetTgcom24 : Strage di Erba, il pg di Milano: 'Olindo e Rosa innocenti, prove scientifiche li scagionano' #strageerba #rosa… - a_monteleone : STRAGE ERBA: PG, NUOVE PROVE E SCIENZA SGRETOLANO CONDANNA OLINDO E ROSA 'Moltissimi erano gli elementi che sin da… - FinoGinofino : RT @Libero_official: La pista suggerita da un tunisino dietro alla richiesta di revisione del processo a Olindo e Rosa: '#StrageDiErba, reg… - eterea_eterea : RT @Musso___: Strage di Erba Olindo e Rosa innocenti Sì, sono d’accordo. Invero, non ho mai capito come potessero essere colpevoli htt… -

Lo scrivono sui social i fratelli Pietro e Giuseppe Castagna che nelladihanno perso la madre Paola Galli, la sorella Raffaella e il nipote Youssef Marzouk di 2 anni dopo il clamore che ...16.14, Castagna: "Sono colpevoli" "Speravamo fosse finita, ci risiamo. Hanno ucciso brutalmente nostra madre, nostra sorella, nostro nipotino, la signora Valeria. Sono colpevoli". Così i ...Il caso di Olindo Romano e Rosa Bazzi potrebbe davvero non essere chiuso. I due, condannati all'ergastolo per ladi, infatti potrebbero veder riaperto il processo. Il sostituto procuratore della Corte d'Appello, Carlo Tarfusser , di Milano si dice certo della loro innocenza e chiede appunto la ...

Strage di Erba, il video della confessione di Rosa Bazzi Corriere TV

Strage di Erba, parlano i fratelli Castagna su facebook: “Ci sentiamo indignati, speravamo fosse finita e invece siamo ancora qui.” ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...