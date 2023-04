Strage di Erba | pg | Olindo e Rosa vittime di un errore giudiziario | riaprire il caso

(Di domenica 16 aprile 2023) Le prove per cui sono stati condannatiper ladisarebbero maturate in "un contesto che definire malato sarebbe un esercizio di eufemismo". Lo scrive il sostituto pg Cuno Tarfusser nell'istanza di revisione del processo che ha portato alla condanna all'ergastolo per l'omicidio dell'11 dicembre del 2006 di Raffaella Castagna, Paola Galli, Youssef Marzouk, Raffaella Cherubini e per il tentato omicidio di Mario Frigerio. Intanto emerge che ci sarebbe un nuovo testimone, secondo quanto sostiene la difesa diRomano eBazzi. Una prova contenuta nella richiesta di revisione che "tra qualche giorno" i difensori depositeranno alla Corte d'appello di Brescia per chiedere la riapertura del. Dopo la sentenza della Cassazione, arrivata il ...

Si punta su tre consulenze, audio inediti e intercettazioni sparite Bestseller di Amazon Fotogramma /Ipa C'è un nuovo testimone nelladie offre una pista alternativa sui colpevoli. Lo sostiene la difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi condannati all'ergastolo in via definitiva per la morte di Raffaella Castagna, del ...Il pool di difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo per ladi, presenterà la propria istanza di revisione del processo a Brescia "fra pochissimo tempo, indicativamente cinque o sei giorni", ha spiegato all'ANSA l'avvocato Fabio Schembi, legale ...C'è un nuovo testimone nelladie offre una pista alternativa sui colpevoli. Lo sostiene la difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi condannati all'ergastolo in via definitiva per la morte di Raffaella Castagna, del ...

La richiesta di revisione sulla strage di Erba, proposta dal pg di Milano Cuno Tarfusser, è legata a due delle quattro ipotesi, previste dall'articolo 630 del codice di procedura penale, ovvero, "la ...