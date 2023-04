Strage di Erba | il pg | “Olindo e Rosa vittime di un errore giudiziario | riaprire il caso”

(Di domenica 16 aprile 2023)Romano eBazzi, che stanno scontando l’ergastolo per ladidell’11 dicembre 2006, sonodi une in carcere da innocenti. Non lo dice il loro avvocato difensore, ma il procuratore che sostiene l’accusa. Il pg di Milano, Cuno Tarfusser, ha avanzato la richiesta di revisione del processo per la morte di Raffaella Castagna, del figlio Youssef Marzouk di soli 2 anni, della nonna del piccolo Paola Galli e di una vicina di casa Valeria Cherubini. Nelle 58 pagine del suo atto, in parte pubblicate in esclusiva dall’agenzia Adnkronos, si mettono nero su bianco tutti gli errori e le forzature compiute dall’accusa nei tre gradi di giudizio. Una vicenda, quella della ingiusta condanna subita daRomano e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Strage Erba, il procuratore: «Olindo e Rosa vittime di errore giudiziario, riaprire il caso» - MediasetTgcom24 : Strage di Erba, il pg di Milano: 'Olindo e Rosa innocenti, prove scientifiche li scagionano' #strageerba #rosa… - a_monteleone : STRAGE ERBA: PG, NUOVE PROVE E SCIENZA SGRETOLANO CONDANNA OLINDO E ROSA 'Moltissimi erano gli elementi che sin da… - Corriere : La confessione di Rosa Bazzi: quando raccontò la dinamica della strage - SecolodItalia1 : Strage di Erba, il pg chiede di riaprire il processo: “Olindo e Rosa innocenti. La scienza sgretola la condanna”… -

...e dell'abitazione di Rosa e Olindo in cui non si trova alcuna traccia genetica loro sulla scena del delitto e nessuna traccia genetica delle vittime nella casa della coppia condannata per la. ...Rosa Bazzi e Olindo Romano , condannati in via definitiva all'ergastolo per ladi, sono innocenti. Vittime di un errore giudiziario e di false confessioni. Il riconoscimento effettuato dal testimone oculare Mario Frigerio , che all'epoca perse la moglie Valeria ...di, la nuova testimonianza choc di Abdi Kais può riaprire il caso - esclusivo GLI ATTI - Tuttavia, spiega il magistrato, già nel processo si sarebbero dovute valutare molto meglio le tre ...

Strage di Erba, il pg: «Olindo e Rosa vittime di un errore giudiziario, riaprite il caso» Corriere Milano

E' "in tutta coscienza, per amore di Verita' e Giustizia e per l'insopportabilita' che due persone, vittime probabilmente di un err ...