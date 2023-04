Strage di Erba | il pg chiede di riaprire il processo | “Olindo e Rosa innocenti La scienza sgretola la condanna”

(Di domenica 16 aprile 2023)di: il pg di Milanodiil caso. L’agenzia Adnkronos pubblica stralci dell’atto con cui siun nuovo. Tra i punti cardine della presunta innocenza dei coniugiRomano eBazzi – che stanno scontando l’ergastolo – il ruolo chiave dell’unico testimone oculare, Mario Frigerio, che in quel massacro ha perso la moglie Valeria Cherubini. Per il pm l’uomo non sarebbe attendibile. E di lui scrive: è «vittima di falsa memoria». Il clamore suscitato dall’ultima svolta giudiziaria su quello che è uno dei casi di cronaca più controversi e seguiti della cronaca nazionale è eclatante.di, il pg di Milanola riapertura del ...

Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati in via definitiva all'ergastolo per la strage di Erba, sono innocenti. Vittime di un errore giudiziario e di false confessioni. Il riconoscimento effettuato dal testimone oculare Mario Frigerio, che all'epoca perse la moglie Valeria, non sarebbe attendibile. Tuttavia, spiega il magistrato, già nel processo si sarebbero dovute valutare molto meglio le prove scientifiche.

Strage di Erba, il pg: «Olindo e Rosa vittime di un errore giudiziario, riaprite il caso» Corriere Milano

