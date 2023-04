Strage di Erba | i fratelli Castagna | “Speravamo fosse finita | Rosa e Olindo sono colpevoli”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Strage Erba, il procuratore: «Olindo e Rosa vittime di errore giudiziario, riaprire il caso» - a_monteleone : STRAGE ERBA: PG, NUOVE PROVE E SCIENZA SGRETOLANO CONDANNA OLINDO E ROSA 'Moltissimi erano gli elementi che sin da… - Agenzia_Ansa : Strage di Erba, si valuta se riaprire il caso. Il pg: 'Olindo e Rosa forse vittime di errore' #ANSA - Noname097225636 : RT @SabrySocial: Strage di Erba, il pg di Milano: 'Olindo e Rosa innocenti'. E chi restituirà 17 anni di vita a questi due disgraziati? P… - vintagissimo : RT @RobertoAvventu2: Strage di Erba, il pg di Milano: 'Olindo e Rosa innocenti'. E chi restituirà 17 anni di vita a questi due disgraziati… -

C'è un nuovo testimone nelladie offre una pista alternativa sui colpevoli. Lo sostiene la difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi condannati all'ergastolo in via definitiva per la morte di Raffaella Castagna, del ...MILANO. C'è un nuovo testimone nelladie offre una pista alternativa sui colpevoli. Lo sostiene la difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi condannati all'ergastolo in via definitiva per la morte di Raffaella Castagna, del ...A parlare all'Adnkronos è Antonino Monteleone, giornalista de 'Le Iene', all'indomani della diffusione di tutti i dettagli sulla richiesta di revisione sulladiscritta dal sostituto ...

“Rosa e Olindo sono innocenti e vittime di un errore giudiziario”: la procura di Milano valuta di… Il Fatto Quotidiano

Milano, 16 apr. (Adnkronos) – Difesa e sostituto procuratore di Milano sono dalla stessa parte e chiedono alla corte d’appello di Brescia, competente sul caso, di riaprire il processo che ha portato a ...Si aspetta la decisione della Procura di Milano, che in caso trasmetterà gli atti alla Corte d'Appello di Brescia ...