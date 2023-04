Strage di Erba | cosa accade adesso dopo la richiesta di revisione del processo a Olindo Romano e Rosa Bazzi | ecco l’iter

(Di domenica 16 aprile 2023) Ladel sostituto procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser didelche ha portato alla condanna all’ergastolo in via definitiva diper ladiè solo il primissimo passo di un iter che, se dovesse proseguire, si annuncia lunghissimo. La prossima parola spetta alla procuratrice generale Francesca Nanni e all’avvocato generale Lucilla Tontodonati. Valutati gli atti inoltrati lo scorso 12 aprile da Tarfusser, Nanni e Tontodonati decideranno se trasmettere o meno gli atti alla Corte d’Appello di Brescia. Ci vorrà qualche settimana. Se le due dovessero decidere per la trasmissione dell’istanza la Corte bresciana dovrà valutare se è ammissibile. Superato eventualmente ...

...del sostituto procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser di revisione del processo che ha portato alla condanna all'ergastolo in via definitiva di Olindo Romano e Rosa Bazzi per ladi...Pietro Castagna, che nelladiperse la sorella Raffaella, il nipotino Youssef e la mamma Raffaella, ripubblica un post già condiviso in passato per ribadire la sua posizione sulla vicenda,...Il pool di difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo per ladi, presenterà la propria istanza di revisione del processo a Brescia "fra pochissimo tempo, indicativamente cinque o sei giorni", ha spiegato all'ANSA l'avvocato Fabio Schembi, legale ...

“Rosa e Olindo sono innocenti e vittime di un errore giudiziario”: la procura di Milano valuta di… Il Fatto Quotidiano

È "in tutta coscienza, per amore di Verità e Giustizia (scritte in maiuscolo, ndr) e per l'insopportabilità che due persone, vittime probabilmente di un errore giudiziario,stiano scontando l'ergastolo ...