Strage di Erba | caso riaperto Procura | Olindo e Rosa probabilmente vittime di errore giudiziario

(Di domenica 16 aprile 2023) E’ una richiesta sollevata “in tutta coscienza per amore di verità e di giustizia e per l’insopportabile pensiero che due persone,di, stiano scontando l’ergastolo” quella con cui Cuno Tarfusser, sostitutotore generale di Milano, ha chiesto al pg Francesca Nanni e all’Avvocato generale Lucilla Tornodonati di riaprire ilsulladiper cui sono stati condannati all’ergastoloBazzi e il maritoRomano. Le motivazioni della richiesta, depositata il 12 aprile, sono state puntualizzate da Tarfusser nelle 58 pagine del suo documento, come riferiscono alcuni quotidiani, in cui ha tenuto conto del lavoro del pool di difesa die ...

La richiesta di revisione sulladi, proposta dal pg di Milano Cuno Tarfusser, è legata a due delle quattro ipotesi, previste dall'articolo 630 del codice di procedura penale, ovvero, "la ...C'è un nuovo testimone nelladie offre una pista alternativa sui colpevoli. Lo sostiene la difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi condannati all'ergastolo in via definitiva per la morte di Raffaella Castagna, del ...È quanto rivela un ex carabiniere, che dichiara di aver partecipato alle indagini sulladi, a 'Le Iene' in onda questa sera in prima serata su Italia1. 'Anche tra i miei colleghi - ...

Rosa Bazzi e Olindo Romano condannati all’ergastolo l sostituto procuratore della corte d’appello di Milano Cuno Tarfusser chiede di riaprire il caso della strage di Erba. Per il pg Olindo… Leggi ...(Adnkronos) - "Parlare di questa storia fa ritornare a galla il dolore di chi l'ha vissuta sulla pelle, ci sono delle vittime che osservano in silenzio quello che succede e altre che si lamentano dice ...