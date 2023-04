(Di domenica 16 aprile 2023) Il presidente della provincia di Trento: "Sentenza sorprendente. Siamo di fronte a un morto, a un orso pericoloso che oggi è libero" “E’ una sentenza sorprendente, i fatti accaduti sono fatti gravi, piangiamo ancora un giovane morto”. Lo dice Maurizio, presidente della provincia di Trento, a Radio 102.5 dopo ladelche ha sospeso l’dell’Jj4, ritenuta responsabile dell’aggressione ad Andrea Papi, il runner trovato morto nei giorni scorsi in Trentino. “C’ènei territori interessati, non ci dobbiamo lamene se poi la gente non va a voe”. “Domattina depositeremo i documenti richiesti dal, li consegnamo, chiedono il parere di Ispra, che hanno già dato a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Stop abbattimento orsa Jj4, Fugatti: 'Decisione Tar? C'è rabbia e sconforto' . #Adnkronos - ledicoladelsud : Stop abbattimento orsa Jj4, Fugatti: “Decisione Tar? C’è rabbia e sconforto” - fisco24_info : Stop abbattimento orsa Jj4, Fugatti: 'Decisione Tar? C'è rabbia e sconforto': (Adnkronos) - Il presidente della pro… - infoitinterno : JJ4, stop dei giudici all’abbattimento ma la caccia va avanti - infoitinterno : JJ4, stop dei giudici all’abbattimento ma la caccia va avanti -

A pochi giorni dall'avvio delle operazioni per il prelievo dell'orsa responsabile dell'uccisione di Andrea Papi , nei boschi del monte Peller, ieri è arrivato loall'dal Tar di ...Intanto la maggioranza ha raggiunto l'accordo per loalla protezione speciale per i ... Cattura autorizzata,sospeso e apertura all'ipotesi di trasferimento fuori dal Trentino Alto ..."Oltre alla sospensione dell'ordinanza di" spiega a il Dolomiti Vitturi " viene anche chiesto a Ispra di avere un parere formale sulle due alternative che ci sono: l'uccisione o in ...

Stop abbattimento orsa Jj4, Fugatti: "Decisione Tar C'è rabbia e ... Adnkronos

(Adnkronos) - "E' una sentenza sorprendente, i fatti accaduti sono fatti gravi, piangiamo ancora un giovane morto". Lo dice Maurizio Fugatti, presidente della provincia di Trento, a Radio 102.5 dopo l ...“Chi vive nelle montagne, le cura e le mantiene ora ha paura” E’ quanto afferma Gianluca Barbacovi presidente della Coldiretti Trentino Alto Adige dopo che il Tar di Trento ha sospeso l’ordinanza di a ...