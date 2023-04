Stella danza alle paralimpiadi insultata su TikTok perché down (Di domenica 16 aprile 2023) Rappresenterà tutti gli italiani ai giochi mondiali Special olympics di Torino nel 2025. E' infatti campionessa paralimpica tricolore di danza sportiva. Ha vinto coppe e medaglie di ogni genere. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 aprile 2023) Rappresenterà tutti gli italiani ai giochi mondiali Special olympics di Torino nel 2025. E' infatti campionessa paralimpica tricolore disportiva. Ha vinto coppe e medaglie di ogni genere. Il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... callmeilaria : RT @Demaa017: Faccio un grande in bocca al lupo a questa piccola stella. A lei, che con la sua danza regala ogni volta grandi emozioni???? ht… - agentideipolli : RT @Demaa017: Faccio un grande in bocca al lupo a questa piccola stella. A lei, che con la sua danza regala ogni volta grandi emozioni???? ht… - AngelaCassano16 : Fa male ma poi ripenso alle parole del giornalista di Rolling Stones 'Troppo brava e troppo silenziosa per piacere… - Demaa017 : Faccio un grande in bocca al lupo a questa piccola stella. A lei, che con la sua danza regala ogni volta grandi emo… - _ONLYTH3BRAV3_ : RT @rebemoriss_: In mezzo a tutti i teatrini di questo programma, c'è questa piccola grande stella, che non viene mai apprezzata a dovere m… -