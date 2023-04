Steaua-FCV Farul Constanta lunedì 17 aprile 2023 ore 19 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 16 aprile 2023) Quarto turno della poule scudetto in Liga I romena e il FCVdi Hagi si gioca un pezzo di storia sul campo della. La squadra adesso allenata da Charalampous viene da 4 punti nelle prime tre giornate, e dallo scontro diretto contro il Cluj in cui ha mancato la vittoria per questione di centimetri, con il gol di Omrani annullato dalla VAR per fuorigioco.I Marinarii invece vengono InfoBetting: Scommesse Sportive e