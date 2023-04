Star Wars | Obi-Wan Kenobi potrebbe apparire in altri progetti del franchise

(Di domenica 16 aprile 2023) Sebbene la seconda stagione dello show non sia in sviluppo, Kathleen Kennedy ha parlato della possibilità di vedere Obi-Wan(Ewan McGregor) in altre storie. Nel 2022 è arrivata su Disney+ Obi-Wan, serie TV che ha visto il grande ritorno di Ewan McGregor nei panni del Jedi più celebre della saga. Sebbene una seconda stagione non sia attivamente in sviluppo, la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha parlato della possibilità di vedere Obi-Wan indel. "Faccio sempre fatica a dire di no in maniera definitiva. Magari Obi-Wan verrà incorporato in altre storie che stiamo realizzando oppure all'interno di un film, chi lo sa? Ma per il momento Obi-Wanrimane una serie stand-alone e non ci sono piani per un'espansione" ha …

Il futuro di Star Wars molto probabilmente non includerà una stagione 2 di Obi-Wan Kenobi, la miniserie targata Disney+ con protagonista Ewan McGregor sequel de La Vendetta dei Sith, ma ciò non vuol dire che l'... con minore successo, e nel modo in cui la sua casa madre, Disney, ha copiato la formula per espandere altri franchise come Star Wars.

