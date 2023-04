"Stagione finita?". Ciro Immobile, girano voci da panico dal cuore della Lazio (Di domenica 16 aprile 2023) panico tra i tifosi della Lazio per le condizioni di Ciro Immobile. Il bomber, tornato in gol sabato (su rigore) nella vittoria per 3-0 in casa dello Spezia, è rimasto vittima di un bruttissimo incidente a Roma: il suo Suv si è scontrato contro un tram provocando la distruzione dell'auto del giocatore di Lazio e Nazionale e il ricovero in ospedale per il tranviere, l'attaccante e le due figlie che viaggiavano con lui. Nell'attesa di accertare la dinamica del sinistro (si parla di malore del tranviere, di un suo passaggio con il rosso nella versione di Immobile ribaltata da quella dell'autista del tram), restano le condizioni di salute di Immobile, che potrebbero avere pesanti conseguenze sportive sul rendimento della squadra allenata ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023)tra i tifosiper le condizioni di. Il bomber, tornato in gol sabato (su rigore) nella vittoria per 3-0 in casa dello Spezia, è rimasto vittima di un bruttissimo incidente a Roma: il suo Suv si è scontrato contro un tram provocando la distruzione dell'auto del giocatore die Nazionale e il ricovero in ospedale per il tranviere, l'attaccante e le due figlie che viaggiavano con lui. Nell'attesa di accertare la dinamica del sinistro (si parla di malore del tranviere, di un suo passaggio con il rosso nella versione diribaltata da quella dell'autista del tram), restano le condizioni di salute di, che potrebbero avere pesanti conseguenze sportive sul rendimentosquadra allenata ...

