Spusu Mobile batte Iliad con l’offerta da 5 euro e 70 giga in 4G+

Leggi su tecnoandroid

(Di domenica 16 aprile 2023) TecnoAndroidè un operatore virtuale che vuole, giustamente, ritagliarsi il proprio spazio nel mercato della telefonia; per raggiungere l’obiettivo prefissato, l’azienda ha deciso di puntare fortissimo sulla70, una promozione dall’eccezionale rapporto qualità/prezzo. La prima cosa da sapere riguarda la possibilità di attivazione a prescindere dalla provenienza, in questo caso tutti gli utenti la possono tranquillamente richiedere, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari. In fase iniziale viene richiesto il pagamento di un esborso di 9,99, a cui sarà poi necessario aggiungere anche il necessario per coprire la prima mensilità; la richiesta può essere tranquillamente presentata tramite il sito ufficiale, con spedizione diretta a domicilio. Se volete avere le offerte ...