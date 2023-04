Sport in tv oggi domenica 16 aprile | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 16 aprile 2023) Sarà ricchissima dianche16: per gliinvernali c’è la finale dei Mondiali di hockey su ghiaccio femminile, ma saranno protagonisti anche il tennis, con la finale di Montecarlo, il basket, con la Serie A, il ciclismo, con l’Amstel Gold Race, gli scacchi, con il sesto match del Mondiale, e molti altri ancora. Si disputerà dalle ore 11.00 italiane la sesta partita a cadenza classica valida per il match che assegna il titolo di Campione del Mondo di scacchi 2023: Ian Nepomniachtchi guida per 3-2 su Ding Liren nella sfida per la successione di Magnus Carlsen. Il Mondiale di motocross vedrà disputarsi warm-up e gare del GP del Trentino. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15?: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, ...