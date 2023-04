Sport in tv domenica 16 aprile: programma e orari di tutti gli eventi (Di domenica 16 aprile 2023) Il programma dello Sport in tv per la giornata di oggi, domenica 16 aprile 2023. Tennis protagonista con la finale del Masters 1000 di Montecarlo. Spazio anche al calcio con la Serie A e i campionati esteri, alla MotoGP con il Gran Premio delle Americhe, così come al volley, al basket e al nuoto, con gli Assoluti in programma in mattinata. Di seguito il programma completo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Ildelloin tv per la giornata di oggi,162023. Tennis protagonista con la finale del Masters 1000 di Montecarlo. Spazio anche al calcio con la Serie A e i campionati esteri, alla MotoGP con il Gran Premio delle Americhe, così come al volley, al basket e al nuoto, con gli Assoluti inin mattinata. Di seguito ilcompleto.Face.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sararunning : @fcasini29 Davvero Francesco grazie ed è una grande soddisfazione?? buona domenica a te tra sport e relax?? - digitalsat_it : Domenica Rai Sport (Web e Play), 16 Aprile 2023 | diretta Ciclismo Amstel Gold Race, Nuoto, Pallavolo - hourlyvball : RT @PowervolleyMI: ?? Gara 2 delle Semifinali Play Off all'Allianz Cloud ?? #MilanoCivitanova ?? Domenica 16 aprile, ore 18:00! ?? Diretta su R… - gcnItalia : 'Sunday in wonderland… tra mare, terra, birrette e rapporti…' ?? sacchifabio Uscirete in bici oggi? Caricate le fo… - ved425 : RT @PowervolleyMI: ?? Gara 2 delle Semifinali Play Off all'Allianz Cloud ?? #MilanoCivitanova ?? Domenica 16 aprile, ore 18:00! ?? Diretta su R… -