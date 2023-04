Spiedini con melanzane. Deliziosi, non perderti questa ricetta! (Di domenica 16 aprile 2023) Con la carne e le melanzane si può creare un piatto meraviglioso che lascerà tutti gli ospiti con l’acquolina in bocca. La ricetta degli Spiedini di carne e di melanzane è molto semplice da completare e accontenterà il palato di tutti. Allo stesso tempo farà avvicinare i bambini alle verdure. Vediamo subito gli ingredienti da utilizzare. Dobbiamo usare: 4 rametti di prezzemolo 2 cucchiai di pangrattato 1 cucchiaino di timo 3 spicchi d’aglio ½ cucchiaino di pepe nero 1 cucchiaino di paprika 600 gr di carne macinata 1 cucchiaino di sale Olio vegetale 1 uovo 3 melanzane Preparazione degli Spiedini Cominciamo tagliando il calice delle melanzane per poi ridurle a listarelle. Successivamente facciamo friggere il risultato in una padella contenente un filo d’olio vegetale fatto ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 16 aprile 2023) Con la carne e lesi può creare un piatto meraviglioso che lascerà tutti gli ospiti con l’acquolina in bocca. La ricetta deglidi carne e diè molto semplice da completare e accontenterà il palato di tutti. Allo stesso tempo farà avvicinare i bambini alle verdure. Vediamo subito gli ingredienti da utilizzare. Dobbiamo usare: 4 rametti di prezzemolo 2 cucchiai di pangrattato 1 cucchiaino di timo 3 spicchi d’aglio ½ cucchiaino di pepe nero 1 cucchiaino di paprika 600 gr di carne macinata 1 cucchiaino di sale Olio vegetale 1 uovo 3Preparazione degliCominciamo tagliando il calice delleper poi ridurle a listarelle. Successivamente facciamo friggere il risultato in una padella contenente un filo d’olio vegetale fatto ...

