(Di domenica 16 aprile 2023) Almeno sei adolescenti sono rimasti uccisi in unadurante unadi compleanno a Dadeville, in, la notte scorsa. Lo riportano i media americani. Oltre 20 le persone ferite. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Ancora sparatorie negli Stati Uniti. Nella notte, durante una festa, in Alabama sono morti sei ragazzi e una ventin… - fratotolo2 : Il trans ha confermato la sua volontà di compiere stragi in scuole e chiese. L'arresto è avvenuto 4 giorni dopo la… - MargaritaJaen : RT @ilmessaggeroit: Stati Uniti, sparatoria a una festa in Alabama: morti 6 ragazzi, oltre 20 feriti - Cla2011 : Il governatore dell'Alabama pubblica una dichiarazione si FB a proposito della sparatoria di #dadeville e dichiara… - fisco24_info : Sparatoria a una festa in Alabama, morti sei ragazzi: Due studenti sono rimasti feriti in una sparatoria al campus… -

Sparatoria a una festa in Alabama, morti sei ragazzi Tiscali Notizie

Almeno sei ragazzi sono morti mentre oltre 20 persone sono rimaste ferite durante una sparatoria a una festa di compleanno in Alabama.