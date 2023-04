Il progetto con ladallo scorso gennaio Il 34enne di Anversa da gennaio gioca con lain Serie B, ma le cose non sono andate bene, visto che la formazione estense rischia la retrocessione ed ...In un'intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera però il giocatore dellache in Italia ha militato in Piacenza, Cagliari, Roma e Inter dice che non è vero che l'alcool influenza le sue ...Il progetto con ladallo scorso gennaio Il 34enne di Anversa da gennaio gioca con lain Serie B, ma le cose non sono andate bene, visto che la formazione estense rischia la retrocessione ed ...

Spal, 3000 bambini allo stadio per il progetto “La scuola biancazzurra” ItaSportPress

Grande spettacolo ieri allo stadio Mazza con 3000 bambini ospitati dal club di Tacopina che hanno sostenuto la squadra ...