Spada femminile | l’avversaria si fa male in finale | lei si ferma e rinuncia alla vittoria

L'avversaria si fa male in finale, lei si ferma e rinuncia alla vittoria, di fatto consegnandogliela. E' successo a Vercelli durante la finale didei Campionati Italiani Under 23, che si è svolta tra Gaia Traditi delle Fiamme Oro Roma, e Emilia Rossatti dell'Accademia Bernardi Ferrara. L'atleta romana stava conducendo il match ...... atleta paralimpica che di recente ha ottenuto importanti traguardi alle prove nazionali disputate a San Lazzaro con un secondo posto Fiorettoe terzo postocategoria B, ...... atleta paralimpica che di recente ha ottenuto importanti traguardi alle prove nazionali disputate a San Lazzaro con un secondo posto Fiorettoe terzo postocategoria B, ...

L'avversaria si fa male in finale, lei si ferma e rinuncia alla vittoria, di fatto consegnandogliela. E' successo a Vercelli durante la finale di spada femminile dei Campionati Italiani Under 23, che ...