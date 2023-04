Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Spada Campionati Italiani Under 23: Traditi si fa male a 20 secondi dalla fine, Rossatti le lascia la vittoria - settalese : RT @Federscherma: CAMPIONATI ITALIANI UNDER 23 – SPADA DALLE MILLE EMOZIONI: VINCE GAIA TRADITI, MERAVIGLIOSO GESTO DI FAIR PLAY DI EMILIA… - usatoscherma : RT @fisco24_info: Fair play e scherma: rivale si fa male, lei rinuncia a vittoria - Video: (Adnkronos) - L'episodio nella finale dei campio… - fisco24_info : Fair play e scherma: rivale si fa male, lei rinuncia a vittoria - Video: (Adnkronos) - L'episodio nella finale dei… - usatoscherma : RT @Federscherma: CAMPIONATI ITALIANI UNDER 23 – SPADA DALLE MILLE EMOZIONI: VINCE GAIA TRADITI, MERAVIGLIOSO GESTO DI FAIR PLAY DI EMILIA… -

L'avversaria si fa male in finale, lei si ferma e le consegna di fatto la vittoria. Grande dimostrazione di fair play nella finale dei Campionati Italiani Under 23 di scherma, a Vercelli. Alla fine Gaia Traditi ha vinto 12 - 9 su Emilia Rossatti. L'atleta romana si è infortunata a una caviglia a 17 secondi dalla fine dell'incontro.

CAMPIONATI ITALIANI UNDER 23 - SUCCESSO DELL ... Federazione Italiana Scherma

A Rossatti non va di vincere in quel modo, approfittando dell'infortunio dell'avversaria (che è anche sua amica). Potrebbe rimontare, il margine è ancora tale da rendere possibile il successo. Ma ...Un dominio completo, resto ancora più bello perché realizzato sostanzialmente in casa. La scherma piemontese domina la gara di spada maschile ai Campionati Italiani Under 23 di Vercelli, riuscendo a ...