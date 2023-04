Sottil: «Il secondo gol mi fa arrabbiare. Assenze? Non è corretto parlarne» (Di domenica 16 aprile 2023) Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato dopo la sconfitta dei friulani all’Olimpico contro la Roma: le dichiarazioni Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, ha parlato a Dazn dopo il ko contro la Roma. LE PAROLE – «Non sarebbe corretto partire dalle Assenze. La squadra ha impattato bene la partita, come l’avevamo preparata. Potevamo essere più precisi dopo aver superato la prima pressione. C’è stato poi il rigore sulla mischia, sappiamo che la Roma è forte sui piazzati. La squadra è rimasta in partita. Fa arrabbiare soprattutto il secondo gol: bisognava fare una copertura preventiva su Belotti. Ci lavoriamo tanto, i ragazzi sanno quanto mi arrabbio. La squadra è tornata poi in partita, ha preso campo. Il rigore guadagnato è giusto, purtroppo non lo abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023) Andrea, allenatore dell’Udinese, ha parlato dopo la sconfitta dei friulani all’Olimpico contro la Roma: le dichiarazioni Andrea, tecnico dell’Udinese, ha parlato a Dazn dopo il ko contro la Roma. LE PAROLE – «Non sarebbepartire dalle. La squadra ha impattato bene la partita, come l’avevamo preparata. Potevamo essere più precisi dopo aver superato la prima pressione. C’è stato poi il rigore sulla mischia, sappiamo che la Roma è forte sui piazzati. La squadra è rimasta in partita. Fasoprattutto ilgol: bisognava fare una copertura preventiva su Belotti. Ci lavoriamo tanto, i ragazzi sanno quanto mi arrabbio. La squadra è tornata poi in partita, ha preso campo. Il rigore guadagnato è giusto, purtroppo non lo abbiamo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romanewseu : #Sottil: “Risultato troppo severo per quanto visto in campo, potevamo essere più precisi. Sul secondo gol…” ?… - PagineRomaniste : #Sottil: 'Il 3-0 mi sembra troppo. Fa arrabbiare soprattutto il secondo gol' #ASRoma #RomaUdinese - SoldaniLeo : @lamezzastagione secondo me gli manca lo strappo di sottil ma negli ultimi 20 metri penso gli dia pappa e ciccia - messveneto : Udinese a due facce, Sottil avverte: 'Serve più attenzione': «Il primo tempo col Monza mi è piaciuto, nella ripresa… - danieleinad83 : @Casti_F @lucal2306 Più Marchionni che Gilardino: Cabral ha fatto il suo, ma non possiamo permetterci contemporanea… -