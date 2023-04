"Sono innocenti, processo da rifare": Olindo e Rosa, clamoroso in procura (Di domenica 16 aprile 2023) Il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano, Cuno Tarfusser, ne è certo: Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo per la strage di Erba del 2006, Sono innocenti. Per questo ha avanzato richiesta di revisione del processo perla morte di Raffaella Castagna, del figlio Youssef Marzouk (appena due anni), della nonna del piccolo, Paola Galli, e di una vicina di casa, Valeria Cherubini. In particolare, la macchia sangue di quest'ultima, trovata sul battitacco dell'auto di Olindo, non sarebbe la prova regina della colpevolezza dei coniugi, bensì la prova regina della loro innocenza. «Salvo che non si attribuisca loro delle doti miracolistiche. Quelle cioè essere riusciti a non lasciare alcuna loro traccia sul luogo dove hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Il sostitutotore della Corte d'Appello di Milano, Cuno Tarfusser, ne è certo:Romano eBazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo per la strage di Erba del 2006,. Per questo ha avanzato richiesta di revisione delperla morte di Raffaella Castagna, del figlio Youssef Marzouk (appena due anni), della nonna del piccolo, Paola Galli, e di una vicina di casa, Valeria Cherubini. In particolare, la macchia sangue di quest'ultima, trovata sul battitacco dell'auto di, non sarebbe la prova regina della colpevolezza dei coniugi, bensì la prova regina della loro innocenza. «Salvo che non si attribuisca loro delle doti miracolistiche. Quelle cioè essere riusciti a non lasciare alcuna loro traccia sul luogo dove hanno ...

