Sonia Bruganelli sarà a Verissimo? La replica: ecco cosa è emerso dall'indiscrezione

Sonia Bruganelli sarà a Verissimo con Adele? Arriva la replica sui social: ecco cosa è emerso dall'indiscrezione

Sonia Bruganelli negli ultimi giorni è stata al centro di un rumors sul presunto divorzio dal marito Paolo Bonolis. L'ex opinionista del Grande Fratello Vip e il noto conduttore di Mediaset con un video avevano ironizzato ne confermando e ne smentendo la notizia. Il video di Sonia e Paolo si è concluso: "Ma tu mò vai a Verissimo a dì questa cosa?" chiede il conduttore a sua moglie, e Sonia replicò: "Io vado con Adele, ma non penso lo voglia dire lei". Da diversi giorni i fan attendono la nuova intervista di ...

