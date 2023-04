Sonia Bruganelli: 'Non faremo mai come Totti e Ilary'. Slitta Verissimo dopo le voci di separazione da Paolo Bonolis? (Di domenica 16 aprile 2023) Weekend ricco di ospiti in casa Verissimo . Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio tra gli altri: Ilary Blasi , che il prossimo lunedì partirà con la nuova edizione dell' Isola dei famosi e il ... Leggi su leggo (Di domenica 16 aprile 2023) Weekend ricco di ospiti in casa. Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio tra gli altri:Blasi , che il prossimo lunedì partirà con la nuova edizione dell' Isola dei famosi e il ...

