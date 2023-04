Sondaggi politici elettorali oggi 16 aprile 2023: crolla la fiducia in Giorgia Meloni, sale il Movimento 5 stelle (Di domenica 16 aprile 2023) Sondaggi politici elettorali oggi 16 aprile 2023 Sondaggi politici elettorali – Continua a scendere la fiducia in Giorgia Meloni e nel suo governo, nonostante il netto vantaggio di Fratelli d’Italia. È quanto rileva l’ultimo Sondaggio realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire, che vede un ulteriore calo della fiducia nella presidente del Consiglio e nel suo governo, scesa rispettivamente dello 0,7 e dello 0,5 percento. La quota di chi dice di avere fiducia nella premier è scesa così al 54 percento, mentre per chi non ha fiducia nel governo il dato si attesta al 47,4 percento. Il 40,6 percento (+0,4%) ormai dice di non ... Leggi su tpi (Di domenica 16 aprile 2023)16– Continua a scendere laine nel suo governo, nonostante il netto vantaggio di Fratelli d’Italia. È quanto rileva l’ultimoo realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire, che vede un ulteriore calo dellanella presidente del Consiglio e nel suo governo, scesa rispettivamente dello 0,7 e dello 0,5 percento. La quota di chi dice di averenella premier è scesa così al 54 percento, mentre per chi non hanel governo il dato si attesta al 47,4 percento. Il 40,6 percento (+0,4%) ormai dice di non ...

