Sollevamento pesi | Sergio Massidda vince l’oro di slancio con il record italiano nei 61 kg ed è argento assoluto agli Europei

(Di domenica 16 aprile 2023) Arrivano altre tre mede per l’Italia ai Campionatidi2023, in corso di svolgimento a Yerevan (in Armenia) e valevoli come tappa del percorso di qualificazione a cinque cerchi verso i Giochi di Parigi 2024. Dopo il triplodi Giulia Imperio nella 49 kg, quest’oggiha alzato ulteriormente l’asticella portando a casa due argenti ed un oro (di specialità) nella categoria olimpica 61 kg. Il ventunenne sardo, campione europeo juniores in carica, ha ottenuto dunque il suo primo podio continentale senior piazzandosi in seconda posizione nel concorso generale con 292 kg complessivi, ad una sola lunghezza dal suo primato nazionale stabilitoultimi Mondiali di Bogotà (fu quarto nella rassegna iridata), ...

Arriva il secondo argento per l'Italia dagli Europei 2023 diin corso a Yerevan, in Armenia. Ad ottenerlo è Sergio Massidda nella categoria - 61 Kg , gara nella quale si è arreso solamente al georgiano Shota Mishvelidze dopo un'incredibile ...Record italiano eguagliato e medaglia d'argento conquistata per Giulia Imperio , impegnata ai Campionati Europei di2023, a Yerevan (in Armenia). Nella categoria - 49 kg, l'azzurra è salita sul podio, portando a tre il numero di medaglie conquistate nella manifestazione. Nonostante una gara non ...L'Azerbaigian si è ritirato dai Campionati europei diin programma a Yerevan, la capitale dell'Armenia. A motivare l'abbandono della competizione l'episodio avvenuto nelle scorse ore: un uomo è salito sul palco della cerimonia di ...

Arrivano altre tre medaglie per l'Italia ai Campionati Europei di sollevamento pesi 2023, in corso di svolgimento a Yerevan (in Armenia) e valevoli come tappa del percorso di qualificazione a cinque c ...